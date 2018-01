Mamá más joven: Cecilia recupera la seguridad en si misma

(NOTICIAS YA).- Por 14 semanas hemos estado siguiendo el proceso de transformación de una joven madre que se sometió a un cambio de imagen completo, hoy al fin conoceremos sus resultados.

Después de tener a sus dos hijos, la seguridad de Cecilia Varela desapareció, y es que sin importar el ejercicio o las dietas que realizaba, no lograba obtener la figura que ella quería.

Después de asistir a valoración con el Doctor Ozan Sozer, decidió realizarse cirugía plástica.

Por lo que después de citas y exámenes médicos, Cecilia entro a quirófano para someterse a varios procedimientos, como liposucción, abdominoplastia, inyecciones de grasa en busto y glúteos, para obtener el cambio que ella tanto deseaba..

“Conozco a Ceci como siete años y me parece que quedo bien guapa, todo el tiempo ha estado bien bonita ella, pero ahora con su transformación quedo bien guapa” Pat Miller, compañera de trabajo de Cecilia

La recuperación fue lenta, y un poco dolorosa, sin embargo después de casi dos meses, con labial, rímel y tacones Cecilia se preparó para presentar su nueva imagen a sus compañeros de trabajo.

“Es una persona muy amable muy servicial y feliz por ella, por esta nueva etapa que empieza” Fernando Carmona, compañero de trabajo de Cecilia

“Cecilia bueno es una mujer lindísima por dentro y lindísima por fuera y este cambio fue algo increíble, verla como ella misma se siente más segura” Diana de Lara, quien tiene tres años de conocerla.

Cecilia asegura que ya se siente más segura de sí misma y más feliz por su cambio de imagen…

“Muy muy contenta, súper emocionada muy contenta con los resultados quiero agradecerle al Doctor Sozer de El Paso Cosmetic Surgery porque hizo un excelente trabajo, estoy muy contenta con los resultados, mis amistades ya ven el cambio ya han notado que se me ve la cintura más pequeña, sobre todo porque también ya me pongo ropa más apretada que antes no lo hacía”

“Me siento como una mama más joven, más bonita y súper contenta”

Agradecemos al El Paso Cosmetic Surgery por el cambio que logro en nuestra mamá más joven,

Priscilla Ríos, Univisión.