Adams 12 y escuelas de Mapleton cancelan clases tras tiroteo

(NOTICIAS YA).- Varias escuelas estarán cerradas este jueves luego de tiroteo en el que murió un agente del alguacil del condado Adams, el miércoles por la noche.

Dos sospechosos todavía se encuentran prófugos de la ley, lo cual ha impulsado a escuelas de Adams 12 Five Star y las escuelas publicas de Mapleton, a cancelar sus clases el día de hoy.

Adams 12 cerró las escuelas Early Childhood Education Center, the Bollman Technical Education Center, Thornton Elementary School, the International School at Thornton Middle School, Thornton High School , y las escuelas primarias McElwain y Coronado Hills.

Las escuelas publicas de Mapleton cerraron Academy High School, Achieve Academy, Clayton Partnership, Explore Elementary School, MEC, MESA, Meadow Community School, Monterey Community School, North Valley School for Young Adults, Welby Community School y York International.

LEE: Muere agente en tiroteo reportado en Thornton, Colorado

Las escuelas Adventure Elementary, Big Picture College and Career Academy, Global Campus y Valley View se mantendrán abiertas.

El agente Heath Gumm de 32 años, fue herido de bala en la cuadra 8700 de la calle Dawson alrededor de las 7 p.m. Los agentes habían respondido a un reporte de una agresión activa cuando un sujeto sacó un arma y comenzó a disparar.

El oficial Gumm, fue pronunciado muerto horas más tarde en el Denver Health.

Autoridades siguen en la búsqueda de dos sospechosos. Cualquier persona con información se le pide comunicarse al 720-322-1313.