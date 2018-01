David Copperfield acusado de drogar y abusar de una modelo de 17 años

(NOTICIAS YA).- Uno de los ilusionistas más famosos y sin duda alguna uno muy particular en la ciudad de Las Vegas, David Copperfield enfrenta una denuncia en donde es acusado de haber drogado y abusado sexualmente de una modelo hace 30 años, en ese tiempo Brittney Lewis tenía 17 años.

En un comunicado reciente sobre el movimiento #MeToo contra el abuso sexual, Copperfield recomendó al público que limitara cualquier tipo de crítica hasta que salgan a la luz más evidencias de cada caso. Ahora algunos sospechan que con ese comentario se estaba protegiendo de la denuncia que vendría.

Según la revista de entretenimiento en línea The Wrap, Lewis declaró que los dos se conocieron en 1988 luego de que ella finalizara su concurso de modelaje en el cual Copperfield era uno de los jueces.

La modelo dijo que Copperfield, quien tenía 32 en ese tiempo, la invitó a un show en California y más tarde le habría puesto algo en su trago dentro de un bar. Lewis dijo que se desmayó, pero recuerda a Copperfield sacándole la ropa y abusando de ella en un cuarto de hotel.

“Él estaba besando mi cara y luego recuerdo que él empezó a ir hacia abajo en mi cuerpo con su cara y luego, mientras bajaba, me desmayé completamente”, dijo Lewis a The Wrap. Lewis declaró que la mañana siguiente despertó en la cama junto al mago y que él le explicó que no había pasado nada entre ellos ya que era menor de edad.

De todos modos, Copperfield la forzó a escribir en un papel que se encontraba bien después de haberse desmayado.

Lewis cuenta con el apoyo de sus familiares y un amiga de preparatoria, sin embargo, ella habría reportado su historia al FBI desde el 2007.

Copperfield ha sido un artista frecuente en el MGM Grand de Las Vegas.

El ilusionista no emitió comentario sobre las acusaciones. Sin embargo, el miércoles por la tarde, antes de que la historia saliera al ojo público, el artista de 61 años subió un mensaje a su cuenta de Twitter. Él lo llamó #MeToo movement “crucial y duradero”. Copperfield aclaró que las víctimas de abuso sexual deberían de sentirse seguras de expresar la situación.

Sin embargo Copperfield también mencionó un caso del pasado, en donde una mujer de Washington State lo acusó de violación en el 2007, pero resultó arrestada en el 2010 y bajo cargos de prostitución y de acusaciones falsas por abuso sexual en contra de otro hombre.

“Imagínense como es, creer en el movimiento, y también haber estado acusado falsamente a la luz pública en el pasado. De tener tu vida y la vida de tu familia dada vuelta”.

Copperfield también aparentemente comentó sobre las acusaciones recientes, escribiendo: “Entonces mientras paso otra tormenta, yo quiero que el movimiento #MeToo continúe floreciendo. Siempre escuchen y consideren todo cuidadosamente, pero por favor, por la salud de todos, no se apuren a sacar conclusiones”.