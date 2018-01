El “Grumpy Cat” ganó una demanda y recibirá 700,000 dlls de compensación

(NOTICIAS YA).-¿Recuerdas al grumpy cat? Ese gatito con cara de pocos amigos que conquistó el mundo haciéndose la sensación viral de 2012, después de que sus retratos aparecieran en Reddit.

Pues como reporta NPR, el gatito gruñón ya tiene algo por qué sonreír: más de 700 mil dólares.

En 2013, una cafetería firmó un contrato con los dueños del gatito gruñón, que en realidad es gatita y cuyo verdadero nombre es Tardar Sauce, para usar la imagen de la felina en una bebida específica: Grumpuccino.

VIDEO: Sus plegarias por adoptar un gatito lo hacen viral

Grenade Beverage, liderada por padre e hijo Nick y Paul Sandford, pagaron a Grumpy Cat Ltd., de los Bundesen, una suma de 150 mil dólares en regalías adelantadas.

En 2015, los Bundesen demandaron a los Stanford por violación del contrato, pues Grenade Beverage había estado vendiendo café molido y camisetas usando la marca de Grumpy Cat.

No obstante, los Stanford contrademandaron por 15 millones de dólares por “ganancias no obtenidas”, pues aparentemente los dueños de la gatita no mencionaban lo suficiente la marca del café en apariciones de TV.

Aparentemente, en una aparición en FOX, olvidaron decir “tiembla, Starbucks; la gatita viene por ti”.

Asimismo, una supuesta película sobre la gatita, protagonizada por Will Ferrel y Jack Black, nunca se concretó.

VIDEO: Gatito queda perplejo al descubrir que lo castraron

La disputa se llevó a cabo durante años, pero el pasado lunes, un jurado de 8 personas decidió a favor de la gata gruñona, y exigió a la compañía de café que pagara un total de 710 mil dólares por violación de derechos de autor.

Ah, y también un dolar por violación de contrato.

No es un mal día para estar enojado, si eres esta gata, claro.