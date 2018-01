¿Cuál es la música más escuchada a la hora de la intimidad?

(NOTICIAS YA).- El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y son muchas las parejas que están coordinando qué hacer para sorprender a su gran amor.

Como parte de la celebración, es típico escuchar a las parejas los detalles de una cena, un regalo especial, flores y a otros les gusta tener la música perfecta para la ocasión.

Noticias Ya hizo una encuesta para saber qué tipo de música es la más escuchada al momento de la intimidad y al inicio todos los encuestados lo tomaron de manera jocosa, pero luego afirmaron que no hay un tema o canción en específico para este momento.

Todos concordaron que de usar un tipo de música va a depender del “mood” del momento y dónde se encuentren.

Sin embargo, otros dijeron que les gusta utilizar música suave, tipo meditación, “soft rock” y hasta un reggaeton suave y sexy.

Mientras que en el internet brindan estas otras alternativas de canciones clásicas como:

– Careless Whisper de George Michael.

– The Time of my life de la película “Dirty Dancing”.

– “Can’t get enough of your love” de Barry White.

– ” I will always love you” de Whitney Houston, tema de la película “The Bodyguard”.

– “Unchained Melody” de la película “Ghost”.

– “Take my breath away” de la película “Top Gun”.