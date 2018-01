La siniestra amenaza de la app para niños que Google prohibió

(NOTICIAS YA).-Una aplicación para niños presentaba un mensaje amenazador y fue prohibida por Google.

El juego presentaba una voz que amenazaba con herirlos con un cuchillo, ha sido prohibida por el buscador, indicó BBC.

Blaze y Monster Machines fueron retirados de Google Play Store luego de las quejas de los padres. Al parecer google falló en su deber de seguridad.

La voz comienza amistosa:

“Hola chicos, soy su nuevo amigo. Verán, quiero jugar con ustedes, pequeño. Tal vez podríamos hacer algunos juegos divertidos juntos”.

Pero luego da un giro siniestro:

“Pareces asustado, ¿es este cuchillo en mis manos? ¿Te pone un poco nervioso? Este cuchillo mejorará tu aspecto cuando te corte”.

La aplicación no oficial se basó en un programa de Nickelodeon, también llamado Blaze and the Monster Machines.

Tras las reacciones horrorizadas de los padres, Google cerró la aplicación.

“Tenemos un conjunto de políticas diseñadas para proporcionar una gran experiencia para los usuarios y desarrolladores, y actuamos rápidamente para eliminar las aplicaciones de Google Play que violan esas políticas”

Richard Pursey es el director ejecutivo de SafeToNet, una firma del Reino Unido que ofrece proteger a los niños de problemas como el acoso cibernético, el acicalamiento y el trolling con software que bloquea dicho contenido en tiempo real.

“Desafortunadamente, esto forma una tendencia bastante común. Por ejemplo, recientemente, YouTube eliminó una caricatura infantil llamada Paw Patrol que mostraba a los niños sonambulismo hasta la muerte.”

“Esto fue visto más de tres millones de veces antes de ser eliminado. También hemos visto clips de Peppa Pig bebiendo cloro y Elsa de Frozen usando armas automáticas”.

El gobierno está interesado en que las redes sociales y otras plataformas tecnológicas asuman más responsabilidad por el contenido que llevan.

Existe una creciente presión para que las empresas regulen y hagan mucho más seguras las destinadas a los niños.