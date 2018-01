Pide el divorcio tras conocer lo que pasa entre su esposa y el baño

(NOTICIAS YA).- Un hombre en China está feliz tras la decisión de un juez quien falló a su favor y le otorgó el divorcio inmediato.

El problema fue que descubrió que su esposa no se bañaba tan seguido. Cuando eran novios siempre tenía buen aseo y después del matrimonio todo cambio. En su argumento asegura que su pareja Lin, dejó de bañarse poco a poco hasta que decidió solo bañarse una vez al año.

Además ocasionalmente se cepilla los dientes. Todo eso tenía como resultado el no tener sexo por lo que le “arrebató el derecho a tener un hijo”. El hombre decidió abandonarla para el 2015 pero la mujer le pidió que regresara a lo que la juez le dijo que no ya que no iba a funcionar.

