Topgolf listo para abrir sus puertas en El Paso

(NOTICIAS YA).- Durante la noche de este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial ante los medios de comunicación de la empresa “Topgolf”. Un negocio dedicado a la práctica de golf en un nuevo complejo que cuenta con espacios diseñados para jugar este deporte de una manera divertida.

Topgolf se encuentra ubicado en la zona oeste de la ciudad y también se contará con el servicio de alimentos y bebidas en un ambiente completamente familiar.

“Este tipo de golf es para una persona que no sea aficionada del golf, es para una persona que vamos a decir que no es muy bueno, como yo, yo no soy muy bueno. Sin embargo, es para hacer algo divertido con la familia. Aquí tenemos instructores que te pueden enseñar. Tenemos juegos ejemplares para la gente que no sabe”, Héctor Arellano, director de alimentos en Topgolf.

Topgolf se encuentra ubicado en el 365 de la calle Vin Rambla en el complejo urbano conocido como Montecillo.