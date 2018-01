En lágrimas graba a su hija suplicándole que no la lleve a la escuela

(NOTICIAS YA).- Padres de familia de una primaria en condado de El Paso en Texas se encuentran preocupados por el acoso escolar al interior de las aulas educativas.

Según estadísticas oficiales, se cree que uno de cada cinco estudiantes sufren de acoso escolar en Estados Unidos.

Para Melissa Minjarez, dejar a su hija de tan solo seis años en la escuela cada día es preocupante, ya que desde noviembre del año pasado es víctima de acoso escolar por un compañero de su clase.

“Empezó con una mordida en el labio y luego dos días después le abrieron el labio de arriba y esta semana pasada fueron dos veces en la misma semana que me la apuñeteo en las costillas y una en el pecho y una mala palabra”, Melissa Minjarez.

Minjarez asegura que su hija no es la única que sufre este tipo de maltrato, ya que supuestamente han sido varios los padres que se han quejado de la misma situación en la primaria Cadwallader.

“Tengo un video donde ella me dice a mi llorando que ya no quiere venir porque ese niño le pega y que porque le van a pegar otra vez y pues eso ellos con la edad tan chiquitos deben de estar felices de venir a la escuela a aprender algo nuevo no necesariamente que vengan y me lo maltraten”.

Por su parte el Distrito Escolar de Ysleta mediante un comunicado comentó que están enterados de esta situación y que están realizando una investigación de este caso, además de que si lo creen necesario tomaran medidas disciplinarias para resolverlo. Asimismo piden a padres de familia contactar al Departamento de Servicios de Padres y Alumnos si tienen alguna queja.

“No sabemos que es lo que tienen que investigar cuando todos sabemos lo que está pasando con mi hija y pues yo lo único que quiero es que esto pare, que ya no me la lastimen”.

Se sabe que solo el 30 por ciento de los estudiantes víctimas de acoso escolar informan a los adultos de la situación. Si usted desea saber información de cómo puede detectarlo puede hacerlo entrando a http://www.stopbullying.gov.