Mujer italiana rechaza ser atendida por médico africano

(NOTICIAS YA).- Una mujer que acudió a solicitar asistencia médica a un hospital en Italia rechazó ser atendida por el doctor en turno por ser de origen africano.

“Yo no me dejo tocar por un negro”, fue lo que le dijo la anciana, de 60 años, al médico Andi Nganso cuando se disponía a examinarla con su estetoscopio.

El doctor, de 30 años y adoptado a los 12 por una pareja italiana, no se mostró molesto y tranquilamente le agradeció a la mujer por darle 15 minutos libres para tomar un café.

Nagnso compartió la desagradable experiencia en su cuenta de Facebook, aunque la borró más tarde, en donde ha recibido gran apoyo.

“En diversas ocasiones me he encontrado delante a pacientes que no han logrado disimular su sorpresa y quizás también su desagrado. En una ocasión una niña me hizo notar con estupor que yo era una persona gentil, mientras sus padres le habían dicho que no hablara con hombres negros. En otros casos, con una excusa alguno ha dejado el ambulatorio. No me indigno. Pero esta vez la reacción de la paciente me ha dejado helado”, escribió Nganso, según detalla SinEmbargo.

VIDEO: Retiran productos extranjeros para manifestarse contra racismo

El episodio de racismo fue condenado por varias organizaciones de médicos. La Asociación de Médicos de Origen Extranjero en Italia dijo que los actos de discriminación en contra de los doctores extranjeros han aumentado un 30 por ciento en Italia, y no solo en los hospitales.