Precios por estacionarse aumentan de nuevo en propiedades del MGM

(NOTICIAS YA).- MGM Resorts anunció el lunes que los precios por estacionamiento aumentarán esta semana en todas sus propiedades en el Strip de Las Vegas, excepto en Circus Circus, el cual sería el único con estacionamiento gratuito.

Los cambios tomarán efecto el 31 de enero e incluyen las siguientes propiedades: “ultra-luxury” como el Aria, Bellagio, Vdara; “luxury” como el Delano, Mandalay Bay, MGM Grand Las Vegas, The Mirage, Monte Carlo/Park MGM, New York New York; y “core” como el Luxor y Excalibur.

El estacionamiento que no exceda la primera hora sigue permaneciendo gratuito, estos son los siguientes cambios:

Estacionamiento:

ultra-luxury – 0-1 horas gratis

1-2 horas $9

2-4 horas $15

4-24 horas $18

luxury – 0-1 horas gratis

1-2 horas $9

2-4 horas $12

4-24 horas $15

core – 0-1 horas gratis

1-2 horas $6

2-4 horas $8

4-24 horas $10

Los precios de estacionamiento en el área de valet también aumentaron y varian depende la categoría de los casinos. Los costos actuales promedian de $2 a $3 adicionales. El último aumento estipulado por MGM fue en abril del 2017, con aumentos de $2 a $5.

