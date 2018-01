VIDEO: Robot de Disney pierde la cabeza frente a los turistas

(NOTICIAS YA).- Miles de niños y adultos visitan los parques temáticos de Disney con la intención de despejarse de todo el mundo exterior y muy raras veces pueden presenciar un momento increíble que podría causar terror en cualquier persona.

Durante un clásico paseo por debajo del mar en el “Ariel’s Undersea Adventure” en Disney’s California Adventure en California el pasado domingo, niños y adultos vivieron un momento horrorizante al ver cuando la famosa villana, Ursula, perdió la cabeza y quedó colgando sobre su torso.

Un video tomado por los visitantes del parque muestra el robot en pleno movimiento pero con la cabeza colgando y al parecer los miembros del reparto de Disney no estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo.

Se desconoce cuánto tiempo la atracción continuó funcionando con el robot averiado.

La realidad es que no se sabe cuántas personas vieron el robot averiado o cuánto tiempo se tomaron en detener la atracción para reemplazar la cabeza de Ursula.

Pero aunque no lo puedas creer, Ursula no es la única que perdió la cabeza en una de las atracciones este fin de semana, si no que uno de los subastadores de la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland París también perdió la cabeza por completo me dio de su trabajo.