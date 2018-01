Advierte sobre inusual síntoma de Influenza que presentó su hijo

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Nebraska emitió una advertencia después de que su hijo presentara un inusual síntoma de la influenza.

Brodi Willard, madre y enfermera, notó que su hijo tenía ronchas rojizas en la piel que al rascarlas se multiplicaban.

Como la hinchazón y la comezón no cesaban, habló con el pediatra sin sospechar a lo que se enfrentaría.

Según el médico, dos niños ingresaron a la clínica ese día con urticaria, los mismos síntomas que su hijo, y dieron positivo para influenza. Cuando llevó a su hijo a revisión, las pruebas también resultaron positivas para la Influenza tipo B.

Brodi emitió una advertencia urgente en Facebook, dirigida a los padres que tienen pequeños enfermos en la casa y los invitó a mantener los ojos bien abiertos para buscar las ronchas o erupciones características de la urticaria, indicó el portal web Pop Sugar.

Advierte que esa reacción en la piel del niño fue su único síntoma: “No ha tenido ningún otro síntoma. No tiene fiebre, no tiene tos y no tiene secreción nasal. Solo tiene urticaria”, escribió.

“La urticaria común en realidad puede ser un síntoma de Influenza”, aseguró.

Brodi finalizó su publicación al enfatizar cuán importante es estar atento a las ronchas en la piel o urticaria, incluso si el menor no ha mostrado ninguna otra señal de estar enfermo. “Vigile a sus hijos [y] si desarrollan urticaria, llame a su pediatra. Nunca escuché hablar de este síntoma, pero obviamente es algo que debe vigilarse”, dijo.

Según informes, el brote de gripe es peor en algunos estados y se han reportado “37 muertes pediátricas asociadas con la influenza” en lo que va de esta temporada.