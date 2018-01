Aparecen 30 carteles antinmigrantes en la Universidad de Texas

(NOTICIAS YA).- Fueron alrededor de 30 carteles lo que se publicaron en la Universidad de Texas A&M Corpus Christi con mensaje como “Refugiados no son bienvenidos” o “No más invasión de extranjeros”. Un grupo de personas sorprendieron a la comunidad estudiantil.

“Estaban llamando a inmigrantes criminales, personas con DACA criminales”

Luis Flores, uno de los estudiantes que encontró las publicaciones afirma que este tipo de acciones no son apoyadas por la comunidad estudiantil

“De un día para el otro, los letreros estaban abajo, este tipo de actitudes no serán toleradas por la universidad o el cuerpo estudiantes”, comentó Luis.

Los letreros que fueron publicados en carteleras, puertas de entradas y cajeros automáticos promueven páginas en internet que llevan a foros con mensajes racistas y en contra de inmigrantes.

Por medio de un comunicado, de Texas A&M Corpus Christi explicó que aparentemente estos carteles fueron publicados el domingo después de las horas de trabajo, aclarando que la información publicada no había sido autorizada por la institución educativa. Añadiendo que la policía terminó de remover el resto de letreros, aclarando que aunque el hecho no es considerado una acción criminal sí está en contra de las políticas de la universidad.

“Nosotros en la de Universidad de Texas A&M Corpus Christi y en todos el sistema de la universidad de Texas, denunciamos toda retórica de discriminación y racista sin embargo esta está presente.

Para Cloe Torres vicepresidente de la asociación de estudiantes activistas de Texas A&M Corpus Christi, la publicación busca atemorizar al sector inmigrante de la universidad”.

Eso no es solo intimidar a esas comunidades también quiere reclutar más personas.

Añadiendo que espera que la policía de la universidad pueda revelen el video de los incidentes para identificar a las personas que publicaron los anuncios.

En los próximos días se realizará un evento junto a organizaciones locales para mostrar voces en contra de este tipo de actos y decirle a la comunidad inmigrante de la universidad que no están solos y que son bienvenidos a la institución.