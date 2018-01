Beber café eleva riesgo de cáncer y cafeterías podrían advertir pronto

(NOTICIAS YA).-Las cafeterías de California pronto se verán obligadas a advertir a los clientes sobre un posible riesgo de cáncer relacionado con su bebida caliente favorita, indicó CNN.

Primero tienes que saber que el estado tiene una lista de sustancias químicas que considera posibles causas de cáncer y una de ellas, la acrilamida, se crea cuando se tuestan los granos de café.

Una demanda presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Angeles, se dirige a varias compañías que fabrican o venden café, incluidos Starbucks, 7-Eleven y BP.

En esta se alega que los demandados “no proporcionaron una advertencia clara y razonable” de que beber café podría exponer a las personas a la acrilamida.

Según la Ley de California de Agua Potable y Aplicación de Tóxicos, las empresas deben dar a los clientes una “advertencia clara y razonable” sobre la presencia de agentes que afectan la salud y no lo hicieron.

Además de millonarias multas, estas y otras compañías cafeteras tendrían que publicar advertencias sobre esta sustancia cancerígena, acompañada de una explicación sobre los riesgos de tomar café.

Si la demanda es exitosa, los letreros deberán estar claramente publicados en los mostradores de la tienda o en las paredes muy pronto.

Por su parte, los empresarios cafeteros argumentan que los beneficios para la salud del café superan esencialmente el riesgo. Pero el abogado de la organización demandante dijo que realmente quiere que las compañías de café reduzcan la cantidad del químico hasta que no haya riesgo de cáncer.

“Soy adicto al café, lo confieso, y me gustaría poder tener el mío sin acrilamida”, dijo Metzger.

De acuerdo a un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Cancer, la exposición a la acrilamida aún necesita “estudios futuros”; pues aunque su presencia no siempre está etiquetada, además del café, la acrilamida se puede encontrar en estos productos:

• Papas

• Productos horneados

• Galletas saladas

• Pan

• Galletas dulces

• Cereales para el desayuno

• Aceitunas negras enlatadas

• Jugo de ciruela

• Algunos envases de alimentos

• Componente del humo de tabaco

Según el Instituto Nacional del Cáncer, las personas están expuestas a “sustancialmente más acrilamida del humo del tabaco que de los alimentos”.

En este caso, tan pronto como el próximo jueves 8 de febrero, las partes intentarán llegar a un acuerdo. De no hacerlo, un juez llegaría a una decisión este año.

Cabe mencionar que en 2008 las compañías Heinz, Frito-Lay, Kettle Foods y Lance Inc. acordaron reducir los niveles de acrilamida encontrados en sus papas fritas, tras la resolución de una demanda.

Y un año antes, los restaurantes de comida rápida en California publicaron advertencias de acrilamida sobre papas fritas, y pagaron multas por no publicar las advertencias en años anteriores.