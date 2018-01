Florida Hospital Centra Care ofrece gratis vacunas contra influenza

(NOTICIAS YA).- Los médicos creen que la temporada de gripe podría extenderse hasta abril y es por esto que están pidiéndole a las personas que se vacunen contra la influenza especialmente cuando la están ofreciendo gratuitamente en las instalaciones de Florida Hospital Centra Care.

LEE: Si no es gripe, es posible que estés enfermo a causa de este virus

Muchas personas se han reusado a vacunarse contra la gripe mientras que miles de personas han decidido hacerlo para evitar contagiarse de la enfermedad que ha cobrado la vida de varias personas en toda la nación.

Los doctores dicen que es importante recibir la vacuna.

Los doctores están recomendándoles a las personas que se vacunen contra la influenza pero eso no asegura que la persona no contraerá la gripe. Aun cuando la persona esta vacunada si se contagia con la gripe la persona no estará tan enferma.

LEE: ¿Tienes gripe? Cómo saber cuándo ir a emergencias

Los médicos informan que actualmente hay un millón de personas en el estado de Florida con gripe.

Estos son los Florida Hospital Centra Care que ofrecerán las vacunas gratuitas en nuestra área:

Brandon/Riverview Centra Care

10222 Bloomingdale Ave

Riverview, FL 33578

South Tampa Centra Care

301 N Dale Mabry Hwy

Tampa, FL 33609

Carrollwood Centra Care

4001 W. Linebaugh Ave

Tampa, FL 33624

Temple Terrace Centra Care

5802 E Fowler Ave

Temple Terrace, FL 33617

Citrus Park Centra Care

6930 Gunn Hwy

Tampa, FL 33625