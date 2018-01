Masacre Villas de Salvarcar: La muerte de jóvenes inocentes

(NOTICIAS YA).- Este martes se ha recordado la masacre más sangrienta en los últimos años en Ciudad Juárez.

El recuerdo del multihomicidio de jóvenes estudiantes en el fraccionamiento Villas de Salvarcar está latente a pesar del paso de los años, pero este martes el lugar luce muy diferente, se convirtió en un nicho a la memoria de quienes se convirtieron en un icono de las consecuencias trágicas de la lucha entre grupos criminales que afectaron a jóvenes inocentes.

“Es muy diferente ya porque pues ya no vemos la casa ya sola ya no vemos, ya no sentimos, ya no vemos, volteamos y vemos la casa como era antes pues ya es otro sentir ya se nos hace una casa muy diferente pero eso no va a cambiar lo que nosotros sentimos y todo lo que pasamos”, comentó Luz María Davila, madre de joven asesinado.

Se reunieron las madres de los jóvenes asesinadas entre sentimientos encontrados al recordar a sus hijos y estar en el mismo lugar que fueron asesinados pero que hoy luce diferente.

“Seguir pidiéndole a Dios fuerzas para año con año poder volver a estar aquí que yo en lo personal no había pisado desde aquella noche y hoy se convierte en un lugar de paz y de oración”, Guadalupe Cadena, madre de joven asesinado.

Este lugar marcó también la historia en que una madre de familia reclamó al entonces presidente de México, Felipe Calderón por haber iniciado una guerra en contra de los grupos criminales que tan solo en Ciudad Juárez dejó más de 20 mil muertos entre los que se incluyen cientos de personas inocentes que quedaron en medio de una guerra que no pidieron vivir.

Luis Escalera