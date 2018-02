Advierten que saldrán fugas de agua con la operación de nuevas torres

(NOTICIAS YA).- Alrededor de dos meses, dos nuevas torres de agua empezarán a funcionar en el condado de Nueces lo que hará que la presión del agua aumente en todas las áreas desde Flour Bluff hasta Calalen.

La Isla del Padre no se verá afectada porque ellos cuentan con su propia torre de agua. La presión es que va evitar que el agua tenga antigüedad en las tuberías, si el agua está estancada la calidad del agua baja y si el agua se mueve la calidad del agua continúa bien.

Para ayudar los residentes con esta verificación, la ciudad estará entregando gratuitamente unas tabletas que identifica si tiene una fuga de agua.

Lo único que tiene que hacer es insertar la tableta en el tanque del inodoro, espere 20 minutos y si el agua se pone azul, indica que hay una fuga. Recuerde durante el experimento no baje el agua. Si el agua no cambio de color significa que no tiene problemas en su tubería.