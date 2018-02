VIDEO: Niña regaña a papá por llevarla a escuela en suspensión de clases

(NOTICIAS YA).-Las bajas temperaturas en el centro y sur de México, particularmente en su capital, han orillado a la suspensión de clases en nivel básico durante unos días.

No obstante, no todas las personas están tan al pendiente de los anuncios oficiales de la Secretaría de Educación, y no falta el padre de familia que lleve a sus hijos a la escuela, solo para encontrarla cerrada y vacía.

LEE: Consejos para mantenerse caliente y saludable durante el frío extremo

Así le pasó a este joven padre, solo que a él le tocó pasar por la burla, pues el video de su hija reprendiéndolo por hacerla levantarse temprano para ir a la escuela, con el frío y sin clases, se ha vuelto viral.

En las imágenes compartidas por el sitio “Operaciones especiales México nota roja”, en Facebook, un sujeto pregunta al padre con su hija si se había enterado sobre la suspensión de clases.

Estos le respondieron que no, lo cual llevó a la niña, muy empoderada, a regañar a su padre.

“¿Ves? Por eso no quería venir a clases”, le dice la menor mientras pone la mano en la cintura.

Por mandatos oficiales, fueron varias delegaciones en la Ciudad de México las que suspendieron clases.

LEE: Lo que el frío extremo le puede hacer a tu cuerpo

No obstante, el padre asegura que a la hora que se hizo el comunicado oficial, la noche anterior, él ya se había dormido para poderse levantar temprano, a las 7 de la mañana, y llevar a su hija a la escuela.

Por eso, a veces, hay que hacer caso a los niños.