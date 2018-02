“Congelada” se quedó cuando el “monstruo” Harvey Weinstein la violó

(NOTICIAS YA).- De nueva cuenta se publican más declaraciones sobre los abusos sexuales que cometió el director y productor de cine en Hollywood, Harvey Weinstein. Ahora fue la actriz Rose McGowan la que acusa al cineasta y en su libro Brave describe el encuentro con el director en 1997 y como Ben Affleck supo del acoso sin hacer nada.

McGowan se quedó congelada al no saber reaccionar cuando Harvey le hizo sexo oral mientras se masturbaba y gemia ruidosamente en su habitación con jacuzzi durante un encuentro en el Festival de Sundance en 1997 durante la promoción de Phantoms.

“Mi declaración es verdad. Mi declaración es realidad. ¡Deja de decir que es consensual, cerdo! Sabes que no es verdad”, exclamó Rose en entrevista con AP.

Weinstein decidió negar las acusaciones de Rose en su libro, asegurando que el encuentro fue consensuado de acuerdo a lo que el representante de la actriz ya había declarado ante las primeras copias del libro que se compartieron.

La actriz ahora está dedicada a la música y al cine independiente, en su adolescencia y primeros años de madurez participó en películas como Scream, Going All The Way y en la serie Charmed. En su libro Brave habla de los abusos que sufrió con su exesposo Robert Rodríguez y su relación con el cantante Marilyn Manson.