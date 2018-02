Madre acusa a su esposo de abusar de sus hijas y no recibe ayuda

(NOTICIAS YA).- Una madre mexicana residente de Florida ha denunciado que se acercó a las autoridades para denunciar el abuso sexual por parte de su esposo hacia sus hijas y estos no le hicieron caso.

Mayela Macias dice que su matrimonio se destruyó en un abrir y cerrar de ojos cuando descubrió que su esposo estaba abusando sexualmente de sus hijas. La mujer dijo que “no me gustaba la actitud que él tenía con la niñas, mucho beso y luego en la boca… ósea no me gustaba y yo le decía que no, no lo hagas”.

Macias interrogó a sus hijas porque continuaba descubriendo acciones que no eran normales y la niña mayor le confesó que su padrastro la tocaba inapropiadamente, una situación que también había ocurrido con las otras dos niñas menores de 10 años.

Luego que la menor confesara a su madre las acciones de su padrastro esta se comunicó con las autoridades y según Mayela, el agente de la Oficina del Alguacil del Condado Orange nunca hizo una investigación sobre lo sucedido.

El hombre continúa en libertad y nunca ha sido detenido por las autoridades para ser interrogado.

“Yo esperaba que agarraran a mis hijos, que las chequearan, le hicieran exámenes, el procedimiento, ósea todo como debe ser” pero para su sorpresa ninguna de esas cosas ocurrieron y aún está preocupada porque quien aún es su pareja continúa en libertad.

Noticias Univision Orlando se comunicó con la Oficina del Alguacil del Condado Orange y un vocero dijo que inicialmente los detectives únicamente recibieron información de la situación ocurrida con la hija mayor pero desconocían las alegaciones hechas sobre los abusos sufridos por las dos niñas menores de 10 años.

Además el portavoz de la oficina del alguacil aseguró que los investigadores estarían contactando nuevamente a la familia para hacerle seguimiento en vista de la nueva información que se ha revelado.