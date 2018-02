Padre de 5 muere en un incendio tratando de salvar a sus hijos

(NOTICIAS YA).- Una familia del Condado Clayton en Georgia está de luto luego de la muerte de un padre por un incendio ocurrido el jueves dentro de su casa.

Las autoridades dijeron que Brandon Gamble de 30 resultó muerto luego de salvar a su familia de las llamas generadas dentro de su residencia en Berks Road y Whitley Drive en la ciudad de Forest Park.

“Todo lo que recuerdo son llamaradas viniendo hacia aquí, una mujer aquí corrió, niños hasta allá y yo y mi amigo Steve estábamos tratando de asegurarnos que todos estén bien”, dijo Jacob Stewart, testigo del incendio.

Siete personas se encontraban atrapadas dentro del hogar. Una madre, un padre y cinco hijos. El incendio se reportó que comenzó en el área de la sala y se dirigió hasta la parte de la entrada de la casa, entonces la familia se vio obligada a romper algunas ventanas para escapar.

Steward ayudó a sostener a los chicos mientras que su padre los acercaba para salir por la ventana.

“Yo solo lo veía sacar a los pequeños desesperado por la ventana”, dijo Stewart.

Gamble se aseguró que todos los pequeños salieran a salvo pero desgraciadamente él no pudo contar con la misma suerte y murió dentro en el pasillo.

“No lo pude ayudar, no había nada que pudiese hacer. Grité y no dijo nada y no podía ir dentro”, dijo Stewart.

La madre y los menores fueron trasladados al hospital Southern Regional con heridas de cortes y cicatrices por trepar las ventanas rotas. La madre fue más tarde transferida a Grady para tratamiento por inhalación de humo. Los menores resultaron fuera de peligro.

La familia Gamble creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero, si desea ayudar puede visitar la página en línea aquí.