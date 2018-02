VIDEO: Padre de víctimas ataca a doctor sentenciado por abuso sexual

(NOTICIAS YA).- El padre de tres víctimas abusadas sexualmente por el exmédico de la selección de gimnasia estadounidense intentó atacarlo este viernes en la corte del condado de Eaton, en Michigan.

Randall Margraves maldijo a Larry Nassar, algo que la jueza Janice Cunningham le dijo no estaba permitido en el tribunal. Posteriormente, le pidió que le diera 5 minutos en un lugar privado con el doctor, petición que la jueza también negó.

“Bueno, voy a tener que hacerlo”, dijo el hombre antes de intentar abalanzarse sobre el médico, algo que fue prevenido por varios agentes del orden. “¡Quiero a ese hijo de perra!”, gritó Margraves mientras era sometido.

“Denme un minuto con ese bastardo. ¿Y si esto les hubiese pasado a ustedes?”, cuestionó el indignado padre.

La fiscal general de Michigan, Angela Povilaitis, lo reprendió. “No puede comportarse así. Nadie puede comportarse así. Quiero asegurarme de que esté muy claro”, dijo.

“No lo ha vivido, señora”, le respondió el hombre mientras era sacado de la corte. El padre de Lauren, Madison y Morgan Margraves fue detenido por posible desacato al tribunal.

Esposado, fue traído de vuelta a la corte poco después y se disculpó, argumentando que reaccionó de esa manera porque Nassar estaba negando con la cabeza mientras sus hijas compartían sus testimonios.

“Perdí el control. Pido un millón de disculpas. Definitivamente me he calmado. Estoy avergonzado. No estoy aquí para robar la atención de mis hijas. Estoy aquí para ayudarlas a sanar”, expresó.

La jueza Cunningham decidió liberarlo sin multa o castigo “debido a las circunstancias del caso”, aunque afirmó que Margraves actuó de forma inapropiada e inaceptable.

Tras dos semanas de devastadores testimonios por más de 150 mujeres, principalmente menores de edad, Larry Nassar fue sentenciado recientemente a pasar hasta 175 años en prisión por los múltiples casos de acoso y abuso sexual en contra de gimnastas.