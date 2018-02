Velaba solo y sin una flor a su esposa, algo inesperado lo sorprendió

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 70 años protagonizó una triste fotografía que se hizo viral en México en donde se le ve velando solo y sin flores a la mujer que fue su esposa por 40 años, pero en medio de esa soledad algo lo sorprendió.

Fue la noche del pasado martes cuando falleció Doña Mary tras pasar un mes en el Hospital General de Saltillo por una caída que le fracturó la cadera y fue desgastando su salud, a su lado estuvo su esposo Don Ramón.

“Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor, me da tristeza”, fue el mensaje con que Sandra Pineda expuso el triste caso del hombre junto con una imagen en donde se ve solo a unos metros del ataúd de su esposa.

La publicación de la mujer fue ampliamente compartida y en poco tiempo llegaron varias personas a la funeraria para acompañar al anciano, que vio cómo el ataúd de su amada esposa se llenó de flores, fueron tantas que incluso la policía cooperó para trasladarlas al panteón en sus patrullas.

La ayuda para Don Ramón no quedó ahí, Sandra logró reunir 7 mil pesos, unos 375 dólares, para ayudarlo económicamente y varias personas que fueron a acompañarlo llegaron con despensas.

Quienes lo acompañaron en el velatorio también fueron con el hasta el panteón en donde fue enterrada Doña Mary. De acuerdo con SinEmbargo, políticos locales apoyaros en los gastos funerarios y ayudaron al traslado del cuerpo.

Pero la triste historia no termina ahí, la pareja de ancianos tiene un hijo de 33 años que padece un daño cerebral, y a quien Don Ramón se vio obligado a dejar encerrado en su casa para poder cuidar de su esposa durante sus últimos días de vida.

Medios locales detallan que los vecinos se organizaron para cuidar al hombre, a quien llaman “Ramoncito”, y le llevaban comida caliente que le daban por la ventana de la casa, detalla SinEmbargo.

La imagen viral logró demostrar que aún existen personas buenas e interesadas en ayudar al prójimo, ahora Don Ramón tiene algo de dinero y comida, para compensar la pequeña pensión que recibe y la ausencia de su esposa, quien atendía una pequeña tienda de abarrotes.