FBI investiga video de pornografía infantil que distribuyen en Facebook

(NOTICIAS YA).-Autoridades policíacas en Alabama, así como el FBI, se encuentran investigando el origen de un video de pornografía infantil que comenzó a circular en Facebook, el pasado viernes.

LEE: El “Lobo Feroz” de Barranquilla violó a 500 niños y vendía los videos

Muchas personas, la mayoría con buenas intenciones de localizar al agresor y ayudar al menor, han compartido las imágenes, por lo que la policía exhorta a que evites hacerlo si te encuentras con el perturbador video.

Las imágenes muestran a un menor de edad realizando sexo oral a un adulto, constituye abuso y pornografía infantil.

La advertencia de las autoridades es muy clara: no veas el video, no lo distribuyas, no lo guardes o archives y no lo publiques en redes sociales.

LEE: FBI investiga pornografía infantil en iPads de guardería en base militar

Hacer cualquiera de estas cosas puede hacerte sujeto a una investigación criminal, ya que compartir o archivar pornografía infantil es un delito grave.

Aunque muchos creen que al compartir el video “generan conciencia” o “esperan localizar a los implicados”, esto solo entorpece la investigación y los somete a ser cómplices de un crimen.

“Cada vez que se comparte el video, la víctima vuelve a ser victimizada y expuesta para que más personas vean el abuso al que fue sometida”, dijo Tim Gann, encargado del caso.

Cualquier persona que se encuentre con el video, debe reportarlo a la plataforma donde lo halló, eliminarlo de su feed y reportarlo a las autoridades.