Asegura que alcalde de Juárez lo amenazó de muerte y lo intentó golpear

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana, Héctor González conductor de Televisa Juárez apareció en varias entrevistas denunciando que el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada lo amenazó de muerte y lo intentó golpear.

Según la declaración de González, acudió al informe del gobernador Javier Corral en la ciudad de Chihuahua. Al salir se topó con Cabada en el estacionamiento de un restaurante Applebee’s.

“Una vez en el estacionamiento circunstancialmente el alcalde va saliendo de ese restaurante y en la salida nos cruzamos en el estacionamiento, al encontrarnos le dije buenas noches alcalde, él volteó y me reconoce y me dice ha eres tu pin*** periodista de mierda, deja de estarme ching*** te va a cargar la ver***, tú no sabes quién soy yo, a mi tú me la pelas pinc** mentiroso”. Asi asegura Gonzalez en entrevista con medios locales y nacionales.

Le advertimos que el lenguaje es fuerte.

Ante esto, Cabada publicó lo siguiente en su cuenta de Facebook.