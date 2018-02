Babies “R” Us anunció las fechas para su popular evento de intercambio

(NOTICIAS YA).-Babies “R” Us anunció este lunes las fechas de su popular evento de intercambio de artículos viejos, señaló el portal de nociticias abc 10 News.

Se trata del “Great Trade-In”, donde los clientes pueden llevar artículos viejos a cambio de un descuento de hasta un 30 % de descuento en artículos nuevos.

Pero este magno evento no se trata solo de ofertas, en realidad Babies “R” Us y Toys “R” Us están trabajando con organizaciones benéficas del país para ayudar a vestir a los niños más necesitados. Y con cada artículo, ropa o mobiliaria usada se da un paso más a ese objetivo, de acuerdo al blog oficial de la cadena.

Además de que puedes eliminar millones de artículos que ya no son útiles en tu hogar, incluidos:

• Artículos de bebés

• Mobiliario

• Ropa de bebés y niños

• Colchones para cuna

• Colchones para niños

Dicho evento está programado para el domingo 11 de febrero para los miembros de lealtad; el viernes 16 de febrero para el público en general y se extenderá hasta el domingo 18 de marzo.

La cadena dijo que las donaciones de ropa para caridad también serán aceptadas.

Y si no quieres intercambiar, desde el viernes 16 de febrero hasta el domingo 18 de marzo, los clientes pueden aprovechar otras promociones.

También en las tiendas que actualmente están en proceso de liquidación, se ofrecerá a los clientes un cupón del 25% que se podrá utilizar hasta el 18 de marzo.