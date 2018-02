Inconforma resultados de la autopsia a padre del agente Martínez

(NOTICIAS YA).-

La llamada del servicio forense del condado de El Paso, lejos de tranquilizar a la familia Martínez, los dejó aún más consternados.

“Como me dijo, si tiene alguna pregunta, le digo, pregunta ¿de qué o para qué? le digo, ¿eso va a cambiar algo, el dictamen que va a dar usted, no?, entonces le dije, muchas gracias por hablar, pero mi intención no era contestarle”, dijó José Martínez al representante del forense que le llamó.

La llamada recibida, solo dejó mas inquieto al padre del agente Rogelio Martinez de la Patrulla Fronteriza, quien perdió la vida en noviembre del 2017, en la comunidad de Van Horn, TX.

El reporte del forense del condado de El Paso, revela que el agente Martínez falleció de lesiones en la cabeza. Sin embargo, la autopsia no determina la forma en que recibió los golpes que le provocaron la muerte.

“No lo certifican bien si accidente, si es homicidio o suicidio, no puede ser posible digo, sino estuviern golpeados tiene que ser homicidio”, añadió Martínez.

Además, el agente federal, presentaba lesiones y fracturas en el craneo, quijada, hombro derecho, así como en clavícula y las costillas.

El otro uniformado involucrado en este caso, Stephen Garland, sobrevivió a fuertes golpes en la cabeza y fracturas de huesos.

Sin emabrgo, para el padre de Martínez,las mismas incognitas rondan en su cabeza.

“Son tres preguntas que le hago al FBI y al Border Patrol, y a todo mundo, ¿quién fué?, ¿por qué lo hizo?, y ¿para qué lo hizo?”

El caso continúa bajo investigación y el FBI y el estado de Texas ofrecen una recompensa de hasta 70 mil doláres a quien tenga información sobre lo sucedido. Solo llame al 1-800-225-5324.