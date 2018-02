Descubren especie de araña con cola de escorpión

Two studies of the Cretaceous arachnid Chimerarachne yingi preserved in amber document a key transition in spider evolution https://t.co/rDmrWGyvV8 https://t.co/6yc8qRfbfp pic.twitter.com/ysVCB3uV5P

— NatureEcoEvo (@NatureEcoEvo) February 6, 2018