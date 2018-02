Impresionante video muestra choque múltiple que dejó un muerto en Iowa

(NOTICIAS YA).- Una tormenta de nieve en Iowa provocó un impresionante choque múltiple en el que se vieron involucrados más de 50 vehículos que perdieron el control y se deslizaron por una autopista congelada; dejando como saldo un muerto y varios heridos.

El sargento de la Patrulla Estatal de Iowa, Nathan Ludwig, informó que aproximadamente media docena de personas resultaron gravemente heridas en el accidente, que se registró el lunes en la autopista I-35 en Ames.

Las autoridades informaron que el lunes cayeron alrededor de 7 pulgadas de nieve y fueron las condiciones extremas del frío las que provocaron la carambola, que mantuvo la carretera toda la tarde.

Recientemente se ha liberado el video de una cámara de vigilancia que muestra cómo los carros, autobuses, pickups y tráiler se van estrellando uno tras otro.

Entre los vehículos involucrados se encontraba un autobuses turístico en donde viajaba el elenco y equipo para la gira “Dancing with the Stars: Live! Light Up The Night”.

“Todos los miembros del elenco y el equipo están bien, y algunos se están recuperando de lesiones menores”, dijeron los organizadores en un comunicado, según detalla ABC News.

Tras el accidente, el espectáculo de la gira para la noche del lunes en el Auditorio Stephens fue cancelado el lunes por la noche.