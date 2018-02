Las últimas dos grandes ‘mentiras’ del mundo del fútbol

(NOTICIAS YA).-Si eres un fanático del fútbol y no sabes quién es Zhang Jixuan, no te preocupes porque no existe. Se trata del ‘niño bonito’ del balompié chino. Zhang asombró a todos por su habilidad en el terreno de juego la pasada temporada con el equipo Tianjin Quanjinan en la Superliga China.

Anteriormente había jugado 2 años en las categorías inferiores del Olympique de Lyon de Francia, pero su vida cambió cuando Fabio Cannavaro se hizo cargo del Quanjinan en 2016 para reemplazar a Vanderlei Luxemburgo. El técnico italiano confió en la joven promesa china y ambos lograron el ascenso a final de temporada.

Ya en la primera división, Zhang deslumbró con sus actuaciones, siendo el año pasado su mejor año al alcanzar un nivel muy alto como jugador.

Pero todo lo que sube tiene que bajar y en el 2017 tuvo un accidente automovilístico lo que derivó en una investigación en la que se descubrió que Zhang Jixuan era un farsante y había engañado a todo el mundo respecto a su nombre y edad.

La noche del 16 de agosto Zhang estaba conduciendo su Porsche modelo 901 en estado de ebriedad y se estrelló con seis vehículos. Durante la investigación de este incidente se descubrió el fraude de Zhang..

Según su ficha profesional Zhang Jixuan nació un 13 de enero de 1996 en Tianjin, condición que le ha permitido jugar la última temporada de la Superliga china como sub-23 y que podrá seguir ostentando en la actual.

Su nombre original es Zhang Xiuwei, sin embargo, a una edad temprana, sus padres falsificaron sus documentos al cambiar su nombre a Zhang Jixuan y alterar su fecha de nacimiento hasta el 13 de enero de 1994.

Esto le permitió a Zhang a ingresar a la escuela primaria antes de lo permitido en el país asiático. Ahora Zhang será castigado por conducir bajo estado de ebriedad y la Federación China de Fútbol (CFA) lo expulsó 9 meses por mentir.

Pero los fraudes no concluyen aquí, porque en Lituania ocurrió otra caso distinto. El equipo FK Panevezys de la segunda división contrató a un jugador por su perfil de Wikipedia, pero era falso.

El club se basó en el perfil que había en esa página sobre Barkley Miguel-Panzo, jugador nacido en Angola, para contratarlo sin chequear que todo lo que decía allí era mentira.

Según Wikipedia, Miguel-Panzo marcó 24 goles en 36 partidos con el Queens Park Rangers de Inglaterra y disputó tres partidos con la selección angoleña, anotando en una ocasión. Todo esto era falso.

Luego del papelón, y del anuncio con bombos y platillos, el club intentó arreglar la situación explicando que el futbolista estuvo dos semanas a prueba antes de ser contratado. El jugador fue al campamento de verano de muchos clubes europeos, pero nunca superó el corte. Ahora el equipo tendrá que cumplir su contrato ya que hubo una firma en su presentación, realizando así el sueño de Miguel-Panzo de jugar fútbol.