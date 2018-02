Se ilumina zona centro en El Paso

(NOTICIAS YA).- Antes de que termine el 2018, el centro de la ciudad tendrá un nuevo atractivo, el paseo de las luces el cual abarcara la calle de El Paso.

“Este proyecto es muy importante no nada más para la gente del centro si no importantísimo para la ciudad de El Paso va a crear buena imagen para el visitante y para los que vivimos aquí” dijo el arquitecto de este proyecto, Edgar López.

Tendrá como propósito dar una mejor impresión a las personas que decidan visitar esa zona.

“Vamos a iluminar los arboles vamos a hacer mejoras en las banquetas vamos a hacer algunas mejoras para tener una buena impresión a todos los que nos visitan de México, esta es una puerta donde recibimos millones de gentes y queremos darles una buena impresión” Ted Márquez, Departamento de obras publicas.

Se espera que a finales de este mes comience a desarrollarse el proyecto denominado como paseo de las luces en la zona centro de la ciudad le cual no solo busca atraer turismo si no también apoyar la economía en esa zona.

“Me intereso mucho todos los cambios que están realizando aquí en El Paso. Muchas oportunidades van a estar llegando aquí, hay varios inversionistas que ahorita están invirtiendo aquí en la ciudad entonces esperemos que esto crezca y para bien” asegura Serjik León, estudiante de la Universidad de Texas en El Paso.

Sin embargo no todos están conformes con el proyecto.

“Esta bonito pero no va a traer más economía, no va a traer más dinero, la gente que viene de ciudad Juárez viene hace sus compras y se regresan pronto para llegar a sus hogares, nos han platicado mucho del estadio de béisbol que iba a traer más gente que iba a traer más dinero y no fue” dice Gilberto Guillen propietario de un negocio en el centro de la ciudad.