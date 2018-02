Steve Wynn renuncia como CEO de hoteles tras acusaciones de abuso sexual

(NOTICIAS YA).- Steve Wynn renunció a su puesto de CEO y presidente de la junta directiva de la corporación Wynn Resorts, anunció la compañía el martes.

La renuncia llegó luego de una ola de acusaciones por acoso sexual hechos en contra de Wynn. La junta eligió a Matt Maddox como CEO y a Boone Wayson como ejecutivo de la junta directiva de la corporación.

“Esto es una decisión colectiva con el dolor del corazón, que la junta de directores de Wynn Resorts hoy haya aceptado la renuncia de nuestro fundador, CEO y amigo Steve Wynn”, dijo Wayson en un comunicado. “Steve Wynn es un gigante de la industria. Es un filántropo, un líder muy querido y visionario. Él jugó el rol principal de transformar a Las Vegas en el destino de entretenimiento que es hoy. También ha dirigido a un equipo trabajador de ejecutivos que continuarán alcanzando las altas expectativas de excelencia que Steve Wynn creó y la marca que Wynn ha representado”.

Los reguladores de los juegos de azar de Nevada han estado investigando las acusaciones sexuales en contra del magnate del casino.

Steve Wynn escribió en un comunicado lo siguiente:

“En estas últimas semanas, me encontré en el centro de atención de una avalancha de publicidad negativa. Como me vi visto en este ambiente que se ha creado – uno en el cual el juzgar rápido toma precedencia por sobre lo demás, incluyendo los hechos – he llegado a la conclusión de que no puedo continuar de manera efectiva en mis roles cotidianos. Por lo tanto, inmediatamente efectivo, he decidido renunciar como CEO y presidente de la junta directiva del Wynn Resorts, una compañía que yo creé y a la cual amo…”