Usan nombre de Daddy Yankee para evento profondos Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Luego del paso del huracán María decenas de artistas se han unido con la intención de recaudar fondos para Puerto Rico y aún los eventos continúan realizándose, de igual manera se han reportado decenas de estafas en todo el país.

LEE: Sale a la luz presunta estafa en donaciones para Puerto Rico

Las oficinas de manejo de Daddy Yankee se comunicaron con Noticias Univision Tampa Bay con la intención de denunciar que la compañía SO. Bro Productions presuntamente está utilizando el nombre de su artista con la intención de hacer dinero y la estrella puertorriqueña no tiene nada que ver.

El evento está anunciado para el sábado, 10 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay en Florida. Según la promoción que está encabezada con Daddy Yankee y Fat Joe fundation los artistas que se presentarían en el evento son Fat Joe, Dave East, Royce D5’9, Roberto Blades, Luisito Carrión, Aramis Sol Caribe, entre otros. Además, anuncia a Tonio Skits como el presentador de los artistas antes mencionados.

“Daddy Yankee no tiene nada que ver con este evento” dijo Mayna Nevarez.

Mayna Nevarez, publicista de Daddy Yankee, dijo “Daddy Yankee no tiene nada que ver con este evento, esto es falso, la única organización con la que trabajamos es Habitat for Humanity. Reitero, no tenemos nada que ver con este evento de Tampa Bay”.

En el portal donde aparece la venta de boletos para el evento menciona un “Car Show” y hasta un concurso de Bikinis. Una vez oprimes el botón de compra de boletos aparece el lugar de Eventbrite con boletos que comienzan de $30 a $500. Además en medio de las diferentes opciones para participar del evento incluyen un área donde las personas que no puedan ir pueden realizar sus donaciones.

LEE: Winter Park: Autoridades advierten a la comunidad de estafas por teléfono

En las pasadas semanas se han reportado a las autoridades varias estafas en las que se utiliza la de Puerto Rico con la intención de lucrarse.