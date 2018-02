VIDEO: Guardería acusada por depilarle las cejas a los pequeños

(NOTICIAS YA).- Dos madres jóvenes de Pasco, Washington están acusando a una guardería en el campo Columbia Basin College de depilarle las cejas a sus pequeños.

Ambas madres dijeron que los menores parecían normales cuando los dejaron en la institución el jueves por la mañana.

Alyssa Salgado dijo que ella notó la parte que faltaba de cabello luego de recoger a su hija Lilayiah esa misma noche.

“Yo, me acerqué para mirarla y vi que le faltaba la parte de cabello porque ella tiene uniceja y así siempre fue”, dijo Salgado.

Salgado dijo que habló con el director del establecimiento esa noche y el viernes en la mañana sobre la parte faltante de cabello. También se comunicó con otras madres que llevan a sus pequeños a ese lugar, incluyendo a Glenda Maria Cruz, quien por consecuencia dice que la uniceja de su hijo habría sido depilada ese mismo día.

“Yo traté de tocar su cara, él no me dejó tocarlo. Me contestó ‘No, No, para’ y eso me dolió porque es mi pequeño”, dijo Cruz.

El lugar está manejado por Boys and Girls Club de los Condados Benton y Franklin. En este momento, la organización está investigando esta queja.

En un comunicado enviado el lunes, el director ejecutivo Brian Ace dijo, “The Boys and Girls Club toma seriamente estas acusaciones y trabajará para apoyar el proceso de la investigación”.

“Espero que sepan quien fue la persona que le hizo eso a mi hija”, dijo Salgado.

Por el momento, ambas madres retiraron a sus pequeños de esta institución.

Los investigadores aclararon que el tiempo usualmente para estos casos varían depende de la investigación, sin embargo piensan que no se va a tardar más de 30 días en resolver.