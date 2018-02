VIDEO: Pasó más de un año compartiendo casa con el cadáver de su madre

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Carolina del Norte fue sacado de una casa que fue declarada inhabitable luego de que las autoridades descubrieran que estaba viviendo con el cadáver de su madre, algo que hizo durante más de un año.

Agentes del condado de Wayne acudieron el pasado 1 de febrero a la residencia para realizar un control de bienestar de la mujer que vivía ahí, luego de que no había sido vista durante meses.

Cuando los oficiales llamaron a la puerta abrió un hombre y les dijo que la mujer que buscaban estaba ahí, pero que tenía varios meses muerte.

Las autoridades informaron que no estaba claro cuánto tiempo tenia muerta la mujer y tampoco las causas del fallecimiento.

Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense para realizarle una autopsia, así determinar que causó su muerte e identificar a la mujer.

El alguacil Richard Lewis dijo saber quién es la mujer, pero esperara que el forense confirme su identidad. Las autoridades tampoco identificaron públicamente al hombre ni dijeron que parentesco tenían.

Sin embargo, una amiga de la familia, Bonnie Cooley, dijo que el hombre era hijo de la mujer muerta y que ella murió en enero del año pasado, eso quiere decir que él vivió con el cadáver por al menos 13 meses.

Tras retirar el cuerpo de la mujer, y el de un perro que también fue encontrado, las autoridades etiquetaron la casa como inhabitable y han advertido que no el dueño, que no era ninguno de los inquilinos, no puede alquilarla.