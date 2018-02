¿Cómo hacen los vestuarios para el festival George Washington?

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Laredo es conocida en Estados Unidos por el festival del natalicio de George Washington que sucede todos los años. Esta es la celebración número 121, donde laredenses podrán disfrutar de sus eventos durante 33 días.

Y uno de las actividades más tradicionales es la elaboración de vestidos de época para las llamadas Marthas, por el nombre de la esposa del primer presidente de EstadosUnidos. Lo que muchos no saben es como se hacen los vestidos coloniales, ya que requieren gran cantidad de tiempo para terminar, y mucho talento.

Por más de 40 años, Linda Lydecker ha sido una de las diseñadoras de estos vestidos que participan cada año.

Desentendiendo del diseño, Linda habla de cómo se puede tardar hasta un año en acabar, escoger un color, luego empieza a dibujar el vestido en una hoja, y lo va construyendo. Además explica cómo se requiere mucha paciencia ya que todo es hecho a mano.

LEE: Únete al festejo de Washington, el abrazo entre México y Estados Unidos

“A veces hago 21 vestidos, y no hay meses en el ano para hacer tanto. Trabajo todos a la misma vez me viene mucho a mi mente en visiones, de dios, porque yo nunca he tenido una muchacha que no le gusta., busco mucho el carácter de ella de cómo es ella. Dibujando, hablando colores, telas, y conociendo a las muchachas”, compartió Linda Lydecker.