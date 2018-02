“Con sus publicaciones se puso en la mira”, sobre asesinato de YouTuber

(NOTICIAS YA).- Para la fiscalía del estado mexicano de Guerrero, un funcionario público y el Cártel Independiente de Acapulco podrían ser los agresores que le dieron muerte a Pamela Montenegro del Real, la YouTuber conocida como la Nana Pelucas del canal El Sillón TV.

Revisando algunos videos de la YouTuber, la Nana Pelucas hablaba de la corrupción y falta de resultados del gobierno de Acapulco desde 2016 en donde hizo críticas contra el alcalde Jesús Evodio Velázquez Aguirre y contra David Aguilar González.

Durante sus críticas aseguró que no estaba buscando trabajo en el gobierno “Yo no tengo el perfil, porque no sé lamer zapatos”, dijo la Nana Pelucas en el video.