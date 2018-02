Requisitos para la residencia permanente

(NOTICIAS YA).- Los registros más recientes del departamento de seguridad interna indican que en el 2016 más de 1 millón de personas obtuvieron su residencia permanente de los cuales el 15 por ciento eran originarios de México.

“Hay dos maneras básicas para solicitar una residencia una es por familia, por ejemplo yo me caso con un ciudadano y me va a pedir o si mi mamá es ciudadana y me va a pedir y el segundo modo es por el trabajo si tienen cierto tipo de trabajo y la compañía los quiere apoyar ellos pueden iniciar el proceso para pedir a uno.” Melissa López, directora ejecutiva de la oficina de servicios diocesanos para migrantes y refugiados.

Según la abogada López el límite de peticiones son limitadas.

“Los residentes pueden pedir a hijos menores que no están casados y a sus esposos.”

El trámite de acuerdo a la oficina de servicios diocesanos para migrantes y refugiados puede tramitarse en ambos lados de la frontera.

“Si uno entra sin permiso la ley requiere que la personas salga del país y solicite la residencia en el consulado o embajada en su país de origen.” Señalo López.

En caso de haber entrado con permiso típicamente se puede solicitar la residencia en los Estados Unidos, sin embargo existen excepciones.

“Si mi esposo es residente me esta pidiendo y yo entre con una visa láser yo no voy a poder calificar para someter la petición en los Estados Unidos porque tengo que comprobar que durante mi estancia eh estado con un permiso legal.”

Actualmente el tiempo de espera promedio es de 6 a 9 meses y este proceso es uno de los más costosos. Comentó López.

“Para la mayoría de la gente ya que pagan el costo de la aplicación de residencia, la i-130, más el examen médico que tiene que hacer, típicamente la persona va a pagar como 2 mil dólares por cada familiar.”

Sin embargo existe ayuda para las personas de bajos recursos que deseen iniciar el trámite.

“Nosotros llenamos todas las solicitudes y si quieren que vayamos con ellos a las entrevistas vamos con ellos, hay otras organizaciones en el paso que ofrecen el mismo beneficio por bajo costo y también tenemos abogados privados en la ciudad.”

Dalinda García informa.