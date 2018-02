VIDEO: Hace Yoga mientras amamanta a su bebé

(NOTICIAS YA).- Carlee Wall, tiene 30 años y 3 hijos: de 6 y 4 años y otro de 18 meses, vive en Texas y ha logrado captar atención por su disciplina y peculiares posturas de yoga en las que participa con sus hijos en diferentes formas. En algunas fotos aparece cargándolos, en otras enseñándoles la disciplina pero lo que ha impresionado es su habilidad por alimentar, amamantar a su bebé mientras hace algunas posturas de cabeza.

Después que tuvo a su segundo hijo empezó practicar yoga, como ejercicio y estilo de vida. Carlee lo hizo por salud y el camino lo ha recorrido con sus hijos, los dos que ya estaban en casa y su hija que desde el vientre vivió el estilo de vida.

Carlee sabe que entre los estilos de crianza de los niños, el yoga ha sido una que le ha funcionado para su familia y para inspirar a quienes la rodean o la llegan a ver en redes sociales. El Yoga ha sido un camino que encontró con el llamado de su corazón y si otros padres encuentran un camino que los haga felices, que lo sigan.

“En lo que respecta al yoga de la lactancia materna, cualquier persona que haya amamantado sabe que es una dedicación 24/7. El yoga para amamantar me ha ayudado a combatir la depresión posparto y ha hecho que mi viaje de amamantamiento esté libre de golpes en la carretera, como mastitis, preocupación por la falta de suministro, superar esas primeras semanas de ternura, control y el estrés de ser necesario todo el día ”, comenta Carlee.

La madre de 30 años presume de buena salud y tener un ciclo mensual en orden, aunque reconoce que es difícil atender y practicar con sus tres hijos pero el esfuerzo tiene efectos positivos en la armonía y salud de la familia.

“Nadie debería avergonzarse de alimentar a sus hijos o enseñarles a sus hijos como se sientan llamados. Es una pena que nuestra cultura nos diga que debemos escondernos, que no somos sensuales y que no podemos amarnos en esos momentos que quizás sean los más femeninos”, comentó Carlee que vive con sus hijos y no tiene pareja y lucha por mantener una conexión fuerte con sus hijos.