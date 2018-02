VIDEO: Roban y golpean brutalmente a mujer embarazada en NY

(NOTICIAS YA).- Una joven con siete meses de embarazo fue robada y brutalmente golpeada por dos mujeres en las escaleras de un edificio en el Bronx, Nueva York, y las cámaras de seguridad captaron el salvaje ataque.

La agresión se registró el jueves pasado cuando Tylesha Mohammed, de 19 años, se dirigía al vestíbulo de su edificio de apartamentos, tan solo había salido para ir a la tienda por un jugo cuando fue derribada por las sospechosas.

Las mujeres comenzaron a patear repentinamente a Tylesha, sin importar que estuviera embarazada, mientras ella hacía lo posible por cubrir su vientre. Luego le robaron su celular y se fueron, dejándola tirada en las escaleras.

La joven ha dicho que estaba aterrorizada, pero no por ella sino por su bebé, y que sintió que su cuerpo se entumeció pensando en que iba a ser asesinada.

“Todo lo que podía hacer era solo abrazarme. No me importaba sujetarme la cara. No me importaba cómo se vería mi cara. Me preocupaba mi hija”, dijo la joven a NBC New York.

Tylesha asegura que no hizo nada para provocar el ataque y destacó que conoce a las agresoras por medio de Facebook, red social en la que habían intercambiado algunas palabras, pero que nunca las había visto en persona.

Supuestamente, las mujeres le dijeron a la joven que estaban buscando a otra persona, pero como no la encontraron se abalanzaron sobre ella, amenazándola con matar a su bebé.

Tras el brutal ataque, las mujeres le robaron su celular y huyeron de la escena, mientras quedó tirada en el piso y luego fue trasladada a un hospital, en donde le dijeron que increíblemente su bebé estaba bien y a ella le suturaron algunas heridas del rostro.

La policía está pidiendo la ayuda de la comunidad para localizar a las agresoras. Tylesha dice temer por su vida mientras sigan en libertad.