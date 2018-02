Escuela de Miami despide a maestra por casarse con otra mujer

(NOTICIAS YA).-La querida maestra de una escuela en Miami fue despedida poco después de haber contraído matrimonio con su novia, informaron medios locales.

Jocelyn Morffi, ex-docente del primer año de la escuela católica “Sts. Peter and Paul”, se casó el pasado fin de semana y fue removida de su puesto este jueves sin que se especificaran los motivos, señaló el sitio web La Opinión.

“Estamos extremadamente lívidos. La tratan como a una criminal, ni siquiera le permitieron sacar sus cosas de su clase”, declaró Cintia Cini, la madre de un alumno que exige explicaciones, publicó el diario Miami Herald.

La decisión de despedir a la maestra fue “difícil y necesaria”, se lee en la carta que la directora envió a los padres de familia.

Sin más aclaraciones, la portavoz de la de arquidiócesis de Miami insiste que Morffi “rompió el contrato que firmó cuando comenzó a enseñar en una escuela católica”.

La maestra, quien laboró en dicha escuela durante siete años, denunció la injusticia de su despido en redes de una manera particular:

“Este fin de semana, me casé con el amor de mi vida y, lamentablemente, como resultado me despidieron de mi trabajo. A sus ojos, no soy el correcto tipo de católica por la elección de pareja”, escribió.