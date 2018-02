Escuelas de Jefferson consideran retrasar horario en preparatorias

(NOTICIAS YA).- Los estudiantes de las Escuelas Públicas del condado Jefferson, podrían tener un poco más de tiempo para dormir.

Según estudios, los estudiantes de preparatoria necesitan aproximadamente 9 horas de dormir cada noche, un número que no siempre es posible ya que las clases comienzan a las 7:15 a.m.

Es por esto que funcionarios del distrito están considerando retrasar la hora de iniciar clases y discutir el asunto en una reunión el lunes por la noche.

Los funcionarios del distrito, están buscando obtener información de los padres de familia, en lo que significaría para ellos y sus horarios, y si es que creen que sería una buena idea para sus hijos.

Este cambio no es nada nuevo. Distritos en Cherry Creek y Greeley, retrasaron sus tiempos de inicio este año escolar. Las preparatorias ahora comienzan sus clases a las 8:20 a.m., lo que previamente sucedía a las 7:10 a.m.

“A medida que los estudiantes llegan a la pubertad y se convierten en adultos jóvenes, sus patrones de sueño cambian” dijo el superintendente de las escuelas de Cherry Creek, en agosto.

El superintendente del condado Jefferson advierte que es una decisión compleja que impactará a los atletas, el trasporte y los estudiantes que trabajan después de la escuela.

La reunión de opinión pública se llevara a cabo de 5:30 p.m. a 7 p.m., el lunes en el Centro Educativo del Condado Jefferson.

Se formará un grupo de trabajo después de la reunión para continuar con la idea.

Si la junta escolar aprueba el cambio, el nuevo horario comenzaría con el año escolar 2019-2020.