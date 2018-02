Localizan cuerpo de un hombre dentro de una vivienda en Virginia

(NOTICIAS YA).- El cadáver de un hombre fue localizado dentro de una casa en Newport Virginia, lo difícil del caso es que al parecer tenía años de haber fallecido dijeron las autoridades.

Los restos del hombre que tenía 60 años, fueron localizados en Rivers Ridge Circle en Mulberry Village.

El hallazgo fue el sábado y entraron a la vivienda luego de recibir llamadas de ayuda de sus familiares, ellos residen en California.

La última vez que el hombre y su familia tuvieron contacto fue hace dos años.

Autoridades dicen que los restos fueron localizados en una de las habitaciones y se cree fue muerte natural, aunque se investiga el caso.

El Departamento de Policía de Newport dijo mediante su informe que el fallecido era una persona de pocos amigos y no le gustaba pasar en otras casas, además visitaba cada año a sus familiares en California, por lo que no fue extraño que no tuviesen comunicación entre sí.

El Departamento de Bienestar de Virginia, dijo que es necesario estar en contacto con adultos mayores que viven solos, para evitar tragedias como estas o en una emergencia.