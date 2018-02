Paseño de 12 años en coma tras accidente en cuatrimoto

(NOTICIAS YA).- Al estar en un automóvil todo terreno, un menor de 12 años, de El Paso sufrió un grave accidente que lo dejó en estado de coma. Después del accidente en cuatrimoto que tuvo su hijo y que lo dejo en coma, el menor tuvo que ser trasladado a Houston, Texas. Sin embargo, por falta de dinero Nancy Arreola, su madre no lo pudo acompañar.

“Que lo quiero y quiero que se despierte”.

El pasado lunes 15 de enero, Nancy recibió una llamada por teléfono que le cambiaría la vida por completo. “El papá me habló y me dijo oye, voy a llevar al niño al hospital, tuvo un accidente y de repente yo ya cuando me estaba diciendo que lo iban a tener que volar dije ok entonces si es algo serio”.

Anthony de 12 años de edad se accidentó al estar en un automóvil todo terreno. “Él ahorita está bien, sus vitales siguen bien, él ya está respirando ya solo”.

Por falta de recursos, Nancy no había podido acompañar a su hijo. Hasta que miembros de Operation Hope y la iglesia Destiny en El Paso le dieron una gran noticia. “Ángel Gómez, él me ayudó a obtener unos tickets con Airlines para yo poder ir con mi hijo”.

“Tenemos que apoyarnos unos a los otros, mira lo que está pasando en Washington con todo el desastre, si no lo hacemos nosotros mismos quien lo va a hacer”, Ángel Gómez de Operation Hope.

Nancy volará a Houston el 28 de febrero para reencontrarse con su hijo y de esta manera apoyarlo en su recuperación.

“Yo sé que eso le va ayudar a mi hijo a mejorarse, yo sé que escuchando mi voz le va a ayudar, porque como dicen no hay mejor amor que el de la madre”.

Cualquier ayuda para Nancy usted lo puede hacer a través de la página GoFundMe.com/Anthony