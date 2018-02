VIDEO: Coche Bomba en El Salvador había sido robado por pandillas

(NOTICIAS YA).- En El Salvador autoridades continúan la investigación acerca del coche bomba registrado en la carretera hacia el puerto de La Libertad, una de las playas más visitadas de toda la zona paracentral del país centroamericano.

Este lunes se dio a conocer que una pandillera ha sido identificada como la persona que robó el vehículo que explotó.

Aunque la pandillera no ha sido detenida se conoció que es miembro de la temida Mara Salvatrucha que asedia el sector.

La División de Armas y Explosivos (DAE), de la Policía Nacional Civil (PNC) afirmó el Kia con placas P 604-948 tenía dos explosivos y tan solo uno de ellos se detonó.

El incidente fue catalogado como acto de terrorismo por las autoridades salvadoreñas.

FOTO: Explota coche bomba en El Salvador, hay dos heridos.

Aunque se dijo que en primera instancia los agentes del CAM que trabajan en La Libertad no tenían porque inspeccionar el vehículo, autoridades aplaudieron el heroísmo de los agentes lesionados quienes verificaron el vehículo abandonado a tempranas horas del domingo en la carretera.

Autoridades dijeron que si un vehículo familiar o particular hubiese tenido contacto con el coche bomba, las víctimas mortales hubiesen sido civiles.

Se dio a conocer que el Kia que explotó era miembro de una red de cooperativa que trabajaban como taxis privados, quienes precisamente se escondían de los pandilleros que ahora realizaron el acto terrorista.

Autoridades agregaron dentro de su informe que el vehículo no tenía seguro y aunque estaba valorado en 5 mil 500 dólares, no se puede ayudar a su dueño de quien cabe mencionar que no se tiene el dato de su paradero, podría estar desaparecido.