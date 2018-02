Escasez de alimento, el reto que no se supera en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Desde que el huracán María golpeó a Puerto Rico, la agencia federal del manejo de emergencias desplazó equipos con asistencia básica como agua y comida. Durante los primeros días, muchos puertorriqueños, vieron días muy difíciles sobreviviendo a veces con solo pan y agua. Hoy aún falta medicamento y los alimentos son limitados.

María sigue presente, el servicio eléctrico es inestable y zonas rurales, las carencias son mayores.

LEE: Puerto Rico sigue con carencia de servicios médicos tras Huracán María

La mayoría de la población en Puerto Rico pasó días de escasez de comida.

“Al principio no había más que pan. Mi hija grande me decía, ‘ay mami, comemos pan de desayuno, pan de almuerzo y pan de cena’, pues mija gracias a Dios que conseguimos pan, porque no se podía conseguir ni pan ni queso”, dijo una madre de familia en Puerto Rico.