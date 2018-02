Hombre dice que no violó a su suegra, si no se equivocó de cuarto

(NOTICIAS YA).- Un hombre español fue acusado de haber abusado sexualmente de su suegra de 87 años de edad, quien es paciente de Alzhéimer. Cuando el acusado se presentó ante la justicia este negó los hechos y dijo haberse equivocado de cuarto y que lo ocurrido pudo haber sido producto de un abuso de alcohol.

El hombre que no fue identificado dijo al juez que “De lo que me acusan es falso. No violé a mi suegra y todo fue un error puesto que me equivoque de habitación al haber bebido demasiado” refiriéndose a su consumo de alcohol y buscando la manera de defenderse en el juicio.

El hombre justifica la violación porque estaba ebrio.

Ahora el hombre podría enfrentar diez años de prisión. El hombre había asistido el 12 de junio de 2016 a una reunión familiar, luego su esposa se fue del evento y lo dejó bebiendo solo. Cuando el hombre decidió regresar a su hogar este estaba borracho y en vez de entrar a su habitación entro a la de su suegra, en ese momento la mujer gritó y fue cuando se dio cuenta que se había equivocado.

Su exesposa declaró que había visto al encausado acostado en la cama de su madre luego de haber escuchado ruidos y gritos que la hicieron acercarse a la habitación. El hombre justificó el hallazgo de su ADN en el cuerpo de la anciana porque la bañaba todos los días.