Sacó gusanos de su ojo izquierdo durante tres semanas

(NOTICIAS YA).-Imagina mirar tu ojo irritado pensando que es una molesta pestaña, pero sacar un gusano translúcido y ondulante de casi media pulgada de largo.

“Lo miré y se movía”, recordó Abby Beckley, de 28 años, de Grants Pass, Oregon. “Y luego murió en unos cinco segundos”, indicó CNN.

Ahora, imagínate haciendo eso no una vez, sino 14 veces.

Eso es lo que Beckley soportó durante un período de tres semanas en agosto de 2016. Su historia, publicada el lunes como un informe de caso por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., es histórica:

“Esta es solo la décima vez que una persona ha sido infectada por los gusanos oculares en América del Norte”, explicó el autor principal Richard Bradbury, quien es el líder del equipo del Laboratorio de Biología y Diagnóstico Parasitario de los CDC. “Pero lo que fue realmente emocionante es que sea una especie nueva que nunca antes ha infectado a personas. Es un gusano del ganado que de alguna manera saltó a un ser humano”.

Una aventura de verano

Al crecer en un rancho en Brookings, Oregon, rodeado de ganado y caballos, Beckley amaba el aire libre. Ella también tenía un deseo ardiente de viajar. Entonces, en julio de 2016, aprovechó la oportunidad de combinar los dos al trabajar en un barco comercial de pesca de salmón en Craig, Alaska. Fue solo un par de semanas en el trabajo cuando comenzaron los síntomas.

“Mi ojo izquierdo se puso realmente irritado y rojo, y mi párpado estaba caído”, recordó Beckley. “También tenía migrañas y pensé: ‘¿Qué está pasando?’ ”

Ella había estado sufriendo durante cinco días cuando la nave finalmente regresó al puerto.

Beckley encontró un buen espejo y la miró fijamente a los ojos, sin esperar lo que encontraría.

“Bajé la parte inferior de mi ojo y noté que mi piel se veía extraña allí”, dijo Beckley. “Así que puse mis dedos con una especie de movimiento de desplume, ¡y salió un gusano!

“Estaba en estado de shock”, dijo. “Corrí hacia la habitación de Allison, mi compañera de equipo, y dije: ‘¡Necesito que veas esto! ¡Me saqué un gusano de los ojos!’ ”

Creyendo que era un gusano de salmón, las mujeres buscaron febrilmente casos similares en Internet, pero no pudieron encontrar nada. Las visitas a un médico local y un oftalmólogo también resultaron infructuosas.

“Dijeron que nunca habían visto algo como esto”, dijo Beckley, y agregó que durante ese tiempo, ella sacó otros cuatro gusanos de su ojo. ”

Los familiares la animaron a volver a casa y concertar una cita en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon en Portland. Ella fue directamente desde el aeropuerto. “Hubo varios doctores examinando mi ojo, y al principio, estaban un poco escépticos, porque ¿quién entra y dice que tienen un gusano en el ojo?” Beckley lo recordó. “Estoy pensando: ‘A veces pasaban por detrás de mi ojo y debajo del párpado, y ya no podían verlos ni sentirlos”.

Afortunadamente, dice ella, después de media hora, los gusanos aparecieron.”Sentí un garabato en mi ojo y les dije a los doctores: ‘¡Tienen que mirar ahora!’ “Dijo Beckley. “Nunca olvidaré la expresión de sus caras cuando lo vieron cruzar mi ojo”.

“Traté de no ir al lugar más oscuro”

Si bien algunos de los gusanos que Beckley eliminó fueron enviados a los CDC para su identificación, ella frecuentemente visitaba la universidad para realizar pruebas de visión y lavados de ojos diseñados para eliminar gusanos adicionales. Aunque su visión se mantuvo bien, los sofocos no tuvieron éxito.

Cuando los gusanos de Beckley llegaron al laboratorio de diagnóstico de los CDC, los científicos esperaban encontrar una especie del parásito Thelazia llamado californiensis. Eso es lo que infectó los ojos de los 10 casos encontrados en los Estados Unidos: nueve de California y uno de Utah.

La mayoría de los casos de infección humana en todo el mundo ocurren en comunidades rurales pobres, entre los más jóvenes y los ancianos, que pueden ser menos capaces de evitar las moscas de la cara. Pero no siempre.

“Debo señalar que los informes anteriores muestran que los pacientes no pueden recordar cómo se transmitió en la mayoría de los casos”, dijo el doctor Kyungmin Huh, un médico surcoreano que escribió sobre otro caso en el New England Journal of Medicine.

Beckley no tiene memoria de ningún aterrizaje de mosca cerca o en su ojo.

“Algo fue extraño”, dijo Bradbury, “y tuvimos que ir a excavar para descubrir qué era. Finalmente encontré las imágenes microscópicas que necesitaba para encontrar la especie exacta en un documento escrito en alemán en 1928″.

Bradbury dice que la especie, Thelazia gulosa, es única para el ganado y nunca antes se había visto en el ojo humano. Eso significa que Beckley fue infectada por ganado cerca de su casa, antes de irse a Alaska.

El final de una pesadilla

Beckley no fue tratada con medicamentos antiparasitarios porque los médicos estaban preocupados de que un gusano muerto pudiera permanecer en su ojo, lo que posiblemente cause cicatrices. En cambio, se le dijo que continuara monitoreando sus ojos y eliminando cualquier gusano que encontrara.

“Puedes entrar en ‘Pobre de mí, Dios mío, voy a dejar que esto me destruya’, o simplemente puedes pensar: ‘Bien, estos son gusanos, y ahora conozco el ciclo de vida, y sé que van a morir, y simplemente están compartiendo espacio ‘”, dijo. “¡No quiere decir que no me asusté! ¡No significa que no estuviera enojada! Pero trataría de calmarme y ponerlo en perspectiva”.

Veinte días después de sacar el primer gusano de su ojo, Beckley descubrió el último gusano ondulante. Una vez que eso estuvo fuera, su terrible experiencia había terminado.

Ella sabe porque no ha encontrado otro desde entonces. Su visión sigue siendo buena, sin otras complicaciones.

“Parte de la razón por la que estoy hablando es que deseaba poder encontrar un artículo o fuente que me asegurara que esto le pasó a otra persona y están bien”, dijo Beckley. “Si esto vuelve a suceder, espero que mi historia salga a la luz para que la siguiente persona la encuentre”.