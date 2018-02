Fundación Hartford donará a víctimas del huracán Maria en Connecticut

(NOTICIAS YA).- La fundación de Hartford donó 200,000 dolares para asistir a las familias Puertorriqueñas refugiadas en Connecticut despues de huracán Maria, ayuda que llega en el mejor momento para decenas de damnificados.

Paula Gilberto, Presidenta de United Way, dice que “La intención aquí es entregar estos recursos lo más rápido posible y queremos estar seguros de que esas familias tengan un gerente de caso con el que estén trabajando para que comience a buscar vivienda para ellos.”

Estos fondos son esperanzadores para las familias hospedadas en el hotel Red Roof, quienes estaban supuestas a desalojar el catorce de febrero, pero recibieron una extension que les permitira tener un techo en el hotel hasta el 20 de marzo.

George Pérez Bermudez, uno de los damnificados hospedados reacciona ante dicha noticia.

“Pues me siento un poquito mejor pero cuando se me acabe la extension no tengo para donde irme como quiera,” dijo Pérez Bermudez.

Esta extension le sirve de mucho a estos padres de familia, sobre todo a aquiellos que aun no cuentan con un trabajo.

“Pues me siento triste porque no tengo ya ni un peso, ya estoy pelado, tengo que estar haciendo tripas corazones por ahi para poder aunque sea traer un centabo aqui y pues mal yo lo que quiero es trabajar,” dijo Pérez Bermudez

Para Israel Rivera Otero y su familia, la situacion es diferente. Ellos ya tienen trabajo, pero esperan poder reconstruir su hogar en Puerto Rico para regresar a la isla. Sin embargo, dicen que la ayuda por parte de FEMA no es suficiente.

“No creo que sea lo justo porque me aprobaron para en ropa y lo de adentro de la casa 600 dolares nada mas, y entre ropa y la nevera los electronicos, las camas, no creo que eso sea suficiente,” dijo Rivera Otero.

Rivera Otero y los demas damnificados esperan que el dinero recientemente donado sea bien administrado

Aunque los fondos ya existen para ayudar estas familias aun no se sabe cuando seran distribuidos.